Вс, 8.09.2019
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Синоптики: после ночи с грозами в Латвию снова вернется жара

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

Вечером в воскресенье, 8 сентября, и в ночь на понедельник, 9 сентября, на большей части территории Латвии пройдут кратковременные дожди, в том числе грозовые, прогнозируют синоптики.

Ночью местами образуется туман, ветер стихнет, температура опустится до +11..+16 градусов.

Днем облачность уменьшится, будет светить солнце, в отдельных местах возможны дожди. Во второй половине дня воздух прогреется до +24..+28 градусов, и только на севере Курземе будет не теплее +19..+24 градусов.

В Риге в начале ночи прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза. Будет солнечно и жарко - температура во второй половине дня достигнет +27 градусов.

Рекордом жары для 9 сентября являются +27,2 градуса, зарегистрированные в 1955 году.

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