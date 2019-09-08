Синоптики: после ночи с грозами в Латвию снова вернется жара

Вечером в воскресенье, 8 сентября, и в ночь на понедельник, 9 сентября, на большей части территории Латвии пройдут кратковременные дожди, в том числе грозовые, прогнозируют синоптики.
Ночью местами образуется туман, ветер стихнет, температура опустится до +11..+16 градусов.
Днем облачность уменьшится, будет светить солнце, в отдельных местах возможны дожди. Во второй половине дня воздух прогреется до +24..+28 градусов, и только на севере Курземе будет не теплее +19..+24 градусов.
В Риге в начале ночи прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза. Будет солнечно и жарко - температура во второй половине дня достигнет +27 градусов.
Рекордом жары для 9 сентября являются +27,2 градуса, зарегистрированные в 1955 году.