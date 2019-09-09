В понедельник температура воздуха побьёт рекорды тепла

В понедельник после обеда на большей части Латвии воздух прогреется до +24..+28 градусов, побив во многих районах рекорды тепла для девятого сентября, прогнозируют синоптики.
Жарче всего после обеда будет в Земгале, а прохладнее всего на Колкасрагсе, где столбики термометров не превысят +20 градусов.
Облаков будет меньше, ожидается солнечная погода, однако может пройти небольшой кратковременный дождик.
Южный ветер сменит восточный и юго-восточный. Он будет дуть от медленного до умеренного
В Риге температура воздуха ожидается до +27 градусов, осадки маловероятны.