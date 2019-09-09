Пн, 9.09.2019
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В понедельник температура воздуха побьёт рекорды тепла

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В понедельник после обеда на большей части Латвии воздух прогреется до +24..+28 градусов, побив во многих районах рекорды тепла для девятого сентября, прогнозируют синоптики. 

Жарче всего после обеда будет в Земгале, а прохладнее всего на Колкасрагсе, где столбики термометров не превысят +20 градусов. 

Облаков будет меньше, ожидается солнечная погода, однако может пройти небольшой кратковременный дождик. 

Южный ветер сменит восточный и юго-восточный. Он будет дуть от медленного до умеренного

В Риге температура воздуха ожидается до +27 градусов, осадки маловероятны. 

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