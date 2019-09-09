Синоптики рассказали, когда в Латвии наступит осенняя прохлада

На этой неделе температура воздуха в Латвии будет постепенно понижаться, и к выходным наступит осенняя прохлада, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Во вторник в Видземе и Латгале еще ожидается жара до +26 градусов, будет дуть порывистый юго-восточный ветер и местами пройдут кратковременные дожди.
В середине недели с юго-западным ветром придут более холодные воздушные массы, самые сильные осадки ожидаются в Курземе.
По нынешним прогнозам Global Forecast System, самым холодным днем недели будет воскресенье, когда температура поднимется не выше +11..+15 градусов днем, а ночью может приблизиться к нулевой отметке.
Местами в лесах сохраняется высокая пожароопасность.