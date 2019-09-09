Побит рекорд жары для 9 сентября

В понедельник, 9 сентября, на метеостанции в Бауске зарегистрирована температура +28,7 градуса, и этой новый рекорд жары для 9 сентября, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Предыдущий рекорд в этот день был зарегистрирован в 1955 году в Добеле - +27,2 градуса. Сегодня в Добеле термометры показывали +27,9 градуса - это вторая самая высокая температура в стране.
Рекорды жары для 9 сентября побиты также в Елгаве, Скривери, Екабпилсе, Даугавпилсе, Резекне, Мадоне, Гулбене, Руиене и Айнажи, а в Приекули и Звейниекциемсе рекорд повторен.
На большей части территории страны максимальная температура воздуха в понедельник составила +24..+28 градусов. Прохладнее было на Курземском побережье - в Колке и Мерсрагсе воздух прогрелся до +19.. +20 градусов.
В Риге максимальная температура воздуха сегодня составила +26,7 градуса. Рекорд 1955 года для столицы составляет +27,1 градуса.
Год назад в этот день температура воздуха в стране составляла +26 градусов. Жара прошлой осенью стояла вплоть до 21 сентября, в целом за месяц было побито 69 рекордов, а в октябре - 100.
В ближайшие дни температура воздуха в Латвии постепенно начнет понижаться, выходные будут прохладными, прогнозируют синоптики.