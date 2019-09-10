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Над югом Балтийского моря находится мощный циклон: ветер в порывах достигнет 11-16 м/с

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Температура воздуха во вторник, 10 сентября, повысится до +24..+26 градусов, на западе Латвии - до +20..+23 градусов.

Над югом Балтийского моря находится мощный циклон, под влиянием которого в Латвии усилится юго-восточный ветер, достигая в порывах 11-16 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность, во второй половине дня и вечером местами возможен небольшой дождь.

В Риге в течение дня усилится облачность, осадков не прогнозируется.

Порывы южного, юго-восточного ветра составят 14 метров в секунду, воздух прогреется до +25 градусов.

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