Над югом Балтийского моря находится мощный циклон: ветер в порывах достигнет 11-16 м/с

Температура воздуха во вторник, 10 сентября, повысится до +24..+26 градусов, на западе Латвии - до +20..+23 градусов.
Над югом Балтийского моря находится мощный циклон, под влиянием которого в Латвии усилится юго-восточный ветер, достигая в порывах 11-16 метров в секунду.
Ожидается переменная облачность, во второй половине дня и вечером местами возможен небольшой дождь.
В Риге в течение дня усилится облачность, осадков не прогнозируется.
Порывы южного, юго-восточного ветра составят 14 метров в секунду, воздух прогреется до +25 градусов.
Галерея: Теплый осенний день в столице