Среда будет ветреной, возможны дожди

В ночь на среду порывы ветра усилились до 24 метров в секунду, свидетельствуют данные станции метеорологических наблюдений предприятия Ekers Stividors LP.
Во многих регионах Курземе пройдут дожди, местами сильные. Осадки ожидаются также в Видземе и местами в центральных регионах страны. На востоке Латвии сегодня будет стоять сухая и преимущественно солнечная погода. В остальной части страны осадков не ожидается, небо будет ясным. Температура воздуха днем составит от +15 градусов во время дождя до +20..+22 градусов.
Позднее в Латвии порывы южного и юго-восточного ветра усилятся до 14-18 метров в секунду. В Латгале сохранится медленный ветер, прогнозируют синоптики.
В Риге порывы южного ветра будут достигать 16 метров в секунду, температура воздуха составит до +20 градусов, осадков не ожидается.
Галерея: Солнечная погода в Риге