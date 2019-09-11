Среда будет ветреной, возможны дожди

Во многих регионах Курземе пройдут дожди, местами сильные. Осадки ожидаются также в Видземе и местами в центральных регионах страны. На востоке Латвии сегодня будет стоять сухая и преимущественно солнечная погода. В остальной части страны осадков не ожидается, небо будет ясным. Температура воздуха днем составит от +15 градусов во время дождя до +20..+22 градусов.