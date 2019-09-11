Грозы, град и похолодание: синоптики рассказали о погоде на выходные

В предстоящие выходные в Латвии понизится температура воздуха, по всей стране пройдут дожди, ожидается также порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
Больше всего дождей будет в Видземе, где с пятницы, 13 сентября, по воскресенье, 15 сентября, количество осадков местами может составить 40 миллиметров. Также возможны грозы и град.
По прогнозам Global Forecast System, в пятницу во второй половине дня температура воздуха понизится до +12..+15 градусов, а в воскресенье на востоке страны в течение всего дня она не превысит +12 градусов.
Самая низкая температура воздуха ожидается в ночь на воскресенье, когда на большей части территории страны будет +3..+8 градусов.
Порывы западного ветра в воскресенье на побережье могут достигать 20 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе также вероятна прохладная погода с частыми дождями.