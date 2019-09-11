Синоптики обещают ветреный и дождливый четверг

Утром в четверг, 12 сентября, Латвию с запада начнет пересекать атмосферный фронт, который принесет осадки во многие районы, а также снова вызовет усиление ветра, прогнозируют синоптики.
Ночью ветер стихнет, осадков не ожидается, воздух остынет до +7..+13 градусов.
Днем юго-западный ветер в порывах усилится до 10-15 метров в секунду, температура повысится до +17..+22 градусов. В Латгале и Селии существенных осадков не ожидается.
На западном побережье Курземе и северном побережье Видземе скорость ветра в порывах составит до 18 метров в секунду.
В Риге ночью будет ясно, днем небо затянется облаками, пройдет небольшой дождь. Ночью температура понизится до +12 градусов, днем будет ветрено, а температура воздуха составит до +20 градусов.