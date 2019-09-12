Чт, 12.09.2019
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В пятницу начнется период холодной и дождливой погоды

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В пятницу в Латвию придет обширная зона осадков, и в следующие десять дней ожидаются частые осадки, иногда с градом и даже крупинками снега, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В ночь на пятницу осадков еще будет мало, температура воздуха составит +10..+16 градусов. День будет в основном пасмурным, с кратковременными осадками. Температура воздуха не превысит +15..+18 градусов.

В Риге в пятницу тоже ожидаются кратковременные дожди, во второй половине дня сильные, ветер будет дуть с юго-запада, а температура воздуха не превысит +14..+17 градусов.

Ожидается, что в последующие дни дневная температура может опуститься ниже +10 градусов.

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