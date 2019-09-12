В пятницу начнется период холодной и дождливой погоды

В ночь на пятницу осадков еще будет мало, температура воздуха составит +10..+16 градусов. День будет в основном пасмурным, с кратковременными осадками. Температура воздуха не превысит +15..+18 градусов.

В Риге в пятницу тоже ожидаются кратковременные дожди, во второй половине дня сильные, ветер будет дуть с юго-запада, а температура воздуха не превысит +14..+17 градусов.