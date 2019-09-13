Пт, 13.09.2019
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В субботу местами ожидаются грозы с градом

Град в Риге

ФОТО: TVNET

В ближайшие сутки местами в Латвии, в основном в Видземе и Латгале, ожидаются грозы с градом и сильными порывами ветра, прогнозируют синоптики. 

В субботу облаков будет меньше, чем в пятницу, но местами пройдут кратковременные дожди. Скорость ветра в порывах во время грозы составит до 20 метров в секунду. 

Минимальная температура ночью и утром составит +6..+10 градусов, у моря до +15. Днем на солнце воздух прогреется до  +13..+17 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность с кратковременным дождем, гроза маловероятна. Температура ночью понизится до +9 градусов, днем будет до +16.

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