В субботу местами ожидаются грозы с градом

В ближайшие сутки местами в Латвии, в основном в Видземе и Латгале, ожидаются грозы с градом и сильными порывами ветра, прогнозируют синоптики.
В субботу облаков будет меньше, чем в пятницу, но местами пройдут кратковременные дожди. Скорость ветра в порывах во время грозы составит до 20 метров в секунду.
Минимальная температура ночью и утром составит +6..+10 градусов, у моря до +15. Днем на солнце воздух прогреется до +13..+17 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность с кратковременным дождем, гроза маловероятна. Температура ночью понизится до +9 градусов, днем будет до +16.