Придет ли еще бабье лето? Эксперт ответила утвердительно

В воскресенье по всей территории Латвии обещают дождливую погоду, местами дожди будут очень интенсивными, отметила Лаура Круминя.

Осадки достигнут от 15 до 25 миллиметров за день, что является недельной нормой. На побережье ветер усилится до 20-22 метров в секунду, по стране от 15 до 17 метров в секунду.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Всю следующую неделю в Латвии будет сохраняться промозглая погода, которую определяет циклон - небо будет затянуто.

Западный, северо-западный ветер принесет в наш регион прохладные воздушные массы, которые будут способствовать интенсивному образованию облаков над Балтийским морем и Рижским заливом, где вода все еще теплая - облака один за другим направятся на территорию Латвии.

Это приведет к дождю, временами интенсивным ливням, граду и грозам.

В столице следующая неделя будет по-осеннему дождливой.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Температура воздуха на следующей неделе будет держаться в пределах 11 - 16 градусов, во второй половине недели температура составит 12 - 14 градусов.

В конце следующей недели днем воздух прогреется лишь до 8 - 12 градусов. Лишь изредка из-за облаков выглянет солнце.

В ночь на пятницу столбик термометра упадет до нулевой отметки. И в последующие дни ожидаются первые осенние заморозки.

Однако, синоптик Лаура Круминя прогнозирует, что бабье лето наступит в последнюю неделю сентября.

Дни будут солнечными, сухими, придут более теплые воздушные массы, но так тепло, как в начале этой недели, уже не будет, заверяет она.