Сб, 14.09.2019
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В субботу в Видземе и Латгале ожидаются грозовые ливни

Sieviete ar lietussargu stiprā vējā

ФОТО: Reuters/ScanPix

В субботу, 14 сентября, во многих районах Видземе и Латгале, а также местами в Земгале ожидаются грозовые ливни с градом и сильными порывами ветра, прогнозируют синоптики.

Скорость порывов ветра может локально достигать 20 метров в секунду.

Однако главенствовать будет умеренный западный, северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 10-15 метров в секунду.

В целом по стране суббота будет достаточно солнечной, воздух прогреется до +15..+17 градусов, более низкая температура воздуха ожидается под облаками в Видземе и Латгале.

Во время интенсивного дождя и града температура может упасть до +8 градусов.

В Риге суббота может пройти без осадков, скорость порывов западного ветра будет достигать 14 метров в секунду, а солнце прогреет воздух до +16 или +17 градусов.

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