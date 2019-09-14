В субботу в Видземе и Латгале ожидаются грозовые ливни

В субботу, 14 сентября, во многих районах Видземе и Латгале, а также местами в Земгале ожидаются грозовые ливни с градом и сильными порывами ветра, прогнозируют синоптики.
Скорость порывов ветра может локально достигать 20 метров в секунду.
Однако главенствовать будет умеренный западный, северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 10-15 метров в секунду.
В целом по стране суббота будет достаточно солнечной, воздух прогреется до +15..+17 градусов, более низкая температура воздуха ожидается под облаками в Видземе и Латгале.
Во время интенсивного дождя и града температура может упасть до +8 градусов.
В Риге суббота может пройти без осадков, скорость порывов западного ветра будет достигать 14 метров в секунду, а солнце прогреет воздух до +16 или +17 градусов.