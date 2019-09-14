В субботу в Видземе и Латгале ожидаются грозовые ливни

Скорость порывов ветра может локально достигать 20 метров в секунду.

Однако главенствовать будет умеренный западный, северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 10-15 метров в секунду.

В целом по стране суббота будет достаточно солнечной, воздух прогреется до +15..+17 градусов, более низкая температура воздуха ожидается под облаками в Видземе и Латгале.

Во время интенсивного дождя и града температура может упасть до +8 градусов.