Прогноз на воскресенье: дожди, грозы и ветер, который может ломать деревья

В субботу разрушительные порывы ветра возможны в связи с грозовыми тучами, которые главным образом ожидаются в Видземе и Латгале. Однако в воскресенье юго-западный ветер существенно усилится по всей Латвии, самый сильный ветер ожидается на западном Курземском и северном Видземском морском побережье, где скорость порывов ветра составит до 23-26 метров в секунду.

В остальной части страны максимальная скорость порывов ветра составит 16-21 метр в секунду. Сильный ветер ожидается на протяжении всего дня в воскресенье, а также в понедельник.

На побережье самый сильный ветер будет дуть в воскресенье с утра и днем, а в остальной части страны в понедельник ожидается примерно такой же сильный ветер, как в воскресенье.

Поздней осенью или зимой, когда на деревьях уже нет листьев, ветер такой силы не принес бы существенных разрушений, однако сейчас нужно иметь в виду то, что падающие деревья могут перекрыть дороги, оборвать провода или нанести другой ущерб.