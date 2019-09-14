Синоптики предупреждают: ливни и усиление ветра начнутся уже с утра

Ночью местами пройдет кратковременный дождь, начиная с запада страны увеличится количество облаков. Днем по всей стране ожидается пасмурная и преимущественно дождливая погода, местами в Курземе и Видземе дождь будет особенно сильным.

В ночь на воскресенье будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха составит +5..+9 градусов.

С утра и днем юго-западный ветер усилится, его максимальная скорость составит 16-21 метр в секунду, а на западном Курземском и северном Видземском морском побережье скорость порывов ветра составит до 22-26 метров в секунду. Воздух прогреется до +11..+16 градусов.