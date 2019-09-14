Синоптики предупреждают: ливни и усиление ветра начнутся уже с утра

В воскресенье к Латвии приблизится большой циклон, под влиянием которого ливни и усиление ветра начнутся уже с утра, прогнозируют синоптики.
Ночью местами пройдет кратковременный дождь, начиная с запада страны увеличится количество облаков. Днем по всей стране ожидается пасмурная и преимущественно дождливая погода, местами в Курземе и Видземе дождь будет особенно сильным.
В ночь на воскресенье будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха составит +5..+9 градусов.
С утра и днем юго-западный ветер усилится, его максимальная скорость составит 16-21 метр в секунду, а на западном Курземском и северном Видземском морском побережье скорость порывов ветра составит до 22-26 метров в секунду. Воздух прогреется до +11..+16 градусов.
Небо над Ригой в воскресенье будет затянуто облаками, с утра и днем пройдет небольшой или умеренный дождь. Скорость порывов юго-западного ветра будет достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9 градусов, к вечеру воскресенья она поднимется до +15 градусов.