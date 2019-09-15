По всей стране ожидаются дожди и сильный ветер, который может ломать деревья

В других районах страны максимальная сила порывов днем и вечером составит 16-21 метр в секунду. Такой ветер может ломать деревья и наносить другие небольшие разрушения.

Ожидается преимущественно пасмурная и дождливая погода, местами в Курземе и Видземе осадки будут сильными, вечером возможны и грозы. Ближе к вечеру, начиная с северо-запада, осадков станет меньше.

Максимальная температура воздуха составит от +11 градусов местами в восточных районах до +17 градусов на побережье.

В Риге ожидается небольшой или умеренный дождь, к вечеру небо частично прояснится. Скорость юго-западного ветра достигнет 18 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +15 градусов.

Погодные условия устанавливает южная часть циклона. Атмосферное давление понизилось, с утра оно составляет 758-763 мм рт. ст.