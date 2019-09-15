В Латвии усиливается ветер: объявлено оранжевое предупреждение

Раньше желтой предупреждение было в силе только на побережье Курземе и Видземе, однако сейчас оно повышено до оранжевого уровня, так как на прибрежных территориях в ближайшие часы прогнозируются порывы западного, юго-западного ветра до 26 метров в секунду.

В остальной Латвии в силе желтое предупреждение - ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no LVĢMC

До девяти часов утра в Лиепайсом и Салацгривском портах зарегистрированы порывы юго-западного ветра до 21 метра в секунду, в Вентспилском порту - до 26 метров в секунду, в Ибренском проливе - до 27 метров в секунду.

Как сообщалось ранее, сильный ветер в Латвии ожидается и в понедельник, однако на побережье он уже не будет таким сильным, как в воскресенье.