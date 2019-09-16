В Резекне слепили первого в этом году снеговика

Несмотря на то, что на дворе сейчас осень, в Резекне на минувших выходных погода больше напоминала зимний сезон. В субботу, 14 сентября, в Резекне выпал очень толстый слой града, из которого жители сделали снеговика. Фотографии снеговика были опубликованы на странице "Наша Резекне" в соцсети Facebook.