В Резекне слепили первого в этом году снеговика

Несмотря на то, что на дворе сейчас осень, в Резекне на минувших выходных погода больше напоминала зимний сезон. В субботу, 14 сентября, в Резекне выпал очень толстый слой града, из которого жители сделали снеговика. Фотографии снеговика были опубликованы на странице "Наша Резекне" в соцсети Facebook.
Публикацией поделились более 600 человек.
На странице DTP_Latvia также было размещено видео с погодными условиями в Резекне, где град больше был похож на первый снег.
Как сообщалось ранее, в ближайшие дни в Латвию поступит холодный воздух из Арктики. При его прохождении над Балтийским морем образуются большие тучи с дождем и градом, возможны грозы.
Помимо града, не исключены осадки в виде крупинок снега или даже хлопьев мокрого снега.