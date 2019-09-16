Ливни, град и даже снег: синоптики озвучили прогноз на неделю

До пятницы, 20 сентября, в Латвии ожидаются понижение температуры воздуха и частые осадки, в том числе интенсивные ливни и град, а к концу недели может вернуться тепло до 20 градусов, прогнозируют синоптики.
В ближайшие дни в Латвию поступит холодный воздух из Арктики. При его прохождении над Балтийским морем образуются большие тучи с дождем и градом, возможны грозы.
Помимо града, не исключены осадки в виде крупинок снега или даже хлопьев мокрого снега.
В ночь на вторник, 17 сентября, и в первой половине дня самые сильные осадки ожидаются в Видземе, во второй половине дня - в Курземе. В Риге на этой неделе также временами пройдут сильные дожди и град.
Температура воздуха в основном будет ниже +15 градусов, во время интенсивных осадков столбики термометров местами опустятся до +5 градусов, а в ночные и утренние часы воздух остынет до +2..-3 градусов.
В соответствии с текущими прогнозами в субботу, 21 сентября, Латвию пересечет теплый атмосферный фронт, а в воскресенье, 22 сентября, во второй половине дня и на следующей неделе температура воздуха может повыситься до +18..+23 градусов.