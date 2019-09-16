Ливни, град и даже снег: синоптики озвучили прогноз на неделю

В ближайшие дни в Латвию поступит холодный воздух из Арктики. При его прохождении над Балтийским морем образуются большие тучи с дождем и градом, возможны грозы.

Помимо града, не исключены осадки в виде крупинок снега или даже хлопьев мокрого снега.

В ночь на вторник, 17 сентября, и в первой половине дня самые сильные осадки ожидаются в Видземе, во второй половине дня - в Курземе. В Риге на этой неделе также временами пройдут сильные дожди и град.

Температура воздуха в основном будет ниже +15 градусов, во время интенсивных осадков столбики термометров местами опустятся до +5 градусов, а в ночные и утренние часы воздух остынет до +2..-3 градусов.