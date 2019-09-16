Во вторник в Латвию придет циклон, который принесет интенсивные осадки

Во вторник, 17 сентября, в Латвию придет циклон, который принесет интенсивные осадки - с молнией, громом и порывистым ветром, прогнозируют синоптики.
Ночью грозовые тучи придут с моря, осадки ожидаются в западной и южной части Видземе, в том числе в окрестностях Риги.
Температура ночью понизится до +4..+9 градусов, на побережье до +9..+13.
Во вторник утром самые сильные дожди ожидаются в Видземе, а днем в Курземе и Земгале. Возможен град, скорость ветра порывами превысит 15 метров в секунду.
В Риге в ближайшие сутки пройдут дожди, возможны гроза и град. Ночью у моря скорость ветра увеличится до 17 метров в секунду, температура понизится до +9 градусов. На солнце днем воздух может прогреться до +15 градусов.