Во вторник в Латвию придет циклон, который принесет интенсивные осадки

Ночью грозовые тучи придут с моря, осадки ожидаются в западной и южной части Видземе, в том числе в окрестностях Риги.

Температура ночью понизится до +4..+9 градусов, на побережье до +9..+13.

Во вторник утром самые сильные дожди ожидаются в Видземе, а днем в Курземе и Земгале. Возможен град, скорость ветра порывами превысит 15 метров в секунду.