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Во вторник в Латвию придет циклон, который принесет интенсивные осадки

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник, 17 сентября, в Латвию придет циклон, который принесет интенсивные осадки - с молнией, громом и порывистым ветром, прогнозируют синоптики.

Ночью грозовые тучи придут с моря, осадки ожидаются в западной и южной части Видземе, в том числе в окрестностях Риги.

Температура ночью понизится до +4..+9 градусов, на побережье до +9..+13.

Во вторник утром самые сильные дожди ожидаются в Видземе, а днем в Курземе и Земгале. Возможен град, скорость ветра порывами превысит 15 метров в секунду.

В Риге в ближайшие сутки пройдут дожди, возможны гроза и град. Ночью у моря скорость ветра увеличится до 17 метров в секунду, температура понизится до +9 градусов. На солнце днем воздух может прогреться до +15 градусов.

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