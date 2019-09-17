Во вторник осадки ожидаются по всей стране

Во вторник в первой половине дня крупнейшие осадки ожидаются в южной и западной части Видземе, днем - в Курземе, вечером - в других районах Латвии, сообщает агентство LETA.
Местами - особенно в Курземе - ожидается гроза. Местами ожидается интенсивный град. Количество осадков может превысить 20 миллиметров.
Западный ветер сменит ветер переменчивого направления. Отдельные тучи могут вызвать порывы ветра до 18 метров в секунду. При солнце воздух прогреется до +10..+16 градусов.
В Риге с утра ожидается дождь, после чего выглянет солнце, будет дуть умеренный западный ветер, а воздух прогреется до +15 градусов, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Возможна и гроза с градом.
С северо-запада к Латвии приближается циклон. Атмосферное давление - 748-752 мм. рт. ст.