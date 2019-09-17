В среду осадки продолжатся: возможны ливни с грозами и градом

Во вторник во второй половине дня самые сильные ливни, грозы и град наблюдаются в Курземе. И в ближайшей ночью и в среду в Латвии осадки продолжатся, ожидаются преимущественно кратковременные дожди, но местами пройдут интенсивные ливни с градом и грозой, сообщает агентство LETA.