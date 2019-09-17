В среду осадки продолжатся: возможны ливни с грозами и градом

Во вторник во второй половине дня самые сильные ливни, грозы и град наблюдаются в Курземе. И в ближайшей ночью и в среду в Латвии осадки продолжатся, ожидаются преимущественно кратковременные дожди, но местами пройдут интенсивные ливни с градом и грозой, сообщает агентство LETA.
Будет доминировать слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье Курземе ожидаются порывы до 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +1..+8 градусов. Днем потеплеет до +11..+14 градусов.
В Риге временами ожидаются дожди, возможны ливни, а также град и гроза. Ночью будет дуть слабый ветер, воздух остынет до +7 градусов. Днем синоптики обещают умеренный северный, северо-западный ветер, в солнечные моменты потеплеет до +13..+14 градусов.
За последние сутки самые сильные ливни зарегистрированы на наблюдательной станции в Сигулде, где количество осадков достигло 62,3 мм. Это крупнейшее количество суточных осадков в этом году, зарегистрированное в сети Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.