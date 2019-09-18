Ср, 18.09.2019
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Температура воздуха местами опустилась до +1 градуса

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

В среду утром, 18 сентября, в Видземе и на севере Латгале воздух остыл до +1..+3 градуса. Самая низкая температура до 5 часов утра была в Валке, +0,9 градуса, свидетельствуют данные метеостанций.

В основном температура воздуха утром в Латвии была ниже +8 градусов. 

В течение дня воздух прогреется до +11..+14 градусов, возможны дожди.

Самая высокая температура в Европе 17 сентября была во Франции, Греции и Македонии, +35..+37 градусов.

Холоднее всего было в Финляндии и Норвегии, -5 градусов, а также в горах Словакии, где зарегистрирована температура -8 градусов.

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