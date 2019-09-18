Температура воздуха местами опустилась до +1 градуса

В среду утром, 18 сентября, в Видземе и на севере Латгале воздух остыл до +1..+3 градуса. Самая низкая температура до 5 часов утра была в Валке, +0,9 градуса, свидетельствуют данные метеостанций.
В основном температура воздуха утром в Латвии была ниже +8 градусов.
В течение дня воздух прогреется до +11..+14 градусов, возможны дожди.
Самая высокая температура в Европе 17 сентября была во Франции, Греции и Македонии, +35..+37 градусов.
Холоднее всего было в Финляндии и Норвегии, -5 градусов, а также в горах Словакии, где зарегистрирована температура -8 градусов.