Ср, 18.09.2019
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В ночь на четверг ожидаются заморозки

Заморозки. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В четверг, 19 сентября, ночью и утром температура воздуха в Латвии понизится до -1..+7 градусов, а самые сильные заморозки ожидаются в Видземе.

Днем температура поднимется всего до +9..+14 градусов, хотя на большей части территории страны будет светить солнце.

Во многих районах пройдут кратковременные дожди, в западных и центральных регионах возможны ливни, грозы и град.

Ветер в основном будет слабым, днем в Курземе и Земгале усилится северо-западный ветер порывами до 16 метров в секунду.

В Риге ожидаются дожди, временами сильные. Температура ночью опустится до +6 градусов, днем будет не выше +12.

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