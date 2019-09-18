В ночь на четверг ожидаются заморозки

Днем температура поднимется всего до +9..+14 градусов, хотя на большей части территории страны будет светить солнце.

Во многих районах пройдут кратковременные дожди, в западных и центральных регионах возможны ливни, грозы и град.

Ветер в основном будет слабым, днем в Курземе и Земгале усилится северо-западный ветер порывами до 16 метров в секунду.