Чт, 19.09.2019
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  • Среднесуточная температура воздуха в Видземе и Латгале опустилась ниже +8 градусов

Среднесуточная температура воздуха в Видземе и Латгале опустилась ниже +8 градусов

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В части Видземе и Латгале среднесуточная температура воздуха уже опустилась ниже +8 градусов. Этот критерий часто используется как основание для начала отопительного сезона.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник, 17 сентября, среднесуточная температура в Алуксне упала до + 8,2 градуса, а в среду - до +6 градусов.

В Резекне и Руйиене средняя температура воздуха во вторник все еще была немного выше +8 градусов, но в среду она опустилась ниже этой отметки.

Согласно прогнозам, четверг и пятница на северо-востоке страны станут вторыми и третьими сутками со средней температурой воздуха ниже +8 градусов.

Прогнозы температуры воздуха на ближайшие дни неоднозначны.

Согласно текущим прогнозам "Global Forecast System", в субботу в Латвию с запада поступит более теплый воздух, а затем наступит холодная погода - в начале следующей недели температура воздуха будет еще ниже, чем на этой неделе.

По всей Латвии стоит нехарактерно холодная для середины сентября погода, однако в Курземе, Земгале и Риге средняя температура воздуха несколько выше, чем в северо-восточной части страны.

Самая теплая погода традиционно сохраняется на побережье, особенно на западном побережье Курземе, так как температура воды в море составляет + 10 ..+ 15 градусов.

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