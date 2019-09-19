Среднесуточная температура воздуха в Видземе и Латгале опустилась ниже +8 градусов

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник, 17 сентября, среднесуточная температура в Алуксне упала до + 8,2 градуса, а в среду - до +6 градусов.

В Резекне и Руйиене средняя температура воздуха во вторник все еще была немного выше +8 градусов, но в среду она опустилась ниже этой отметки.

Согласно прогнозам, четверг и пятница на северо-востоке страны станут вторыми и третьими сутками со средней температурой воздуха ниже +8 градусов.

Прогнозы температуры воздуха на ближайшие дни неоднозначны.

Согласно текущим прогнозам "Global Forecast System", в субботу в Латвию с запада поступит более теплый воздух, а затем наступит холодная погода - в начале следующей недели температура воздуха будет еще ниже, чем на этой неделе.

По всей Латвии стоит нехарактерно холодная для середины сентября погода, однако в Курземе, Земгале и Риге средняя температура воздуха несколько выше, чем в северо-восточной части страны.