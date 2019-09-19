Чт, 19.09.2019
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Пятница обещает быть дождливой

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

И в пятницу во многих районах Латвии ожидаются кратковременные осадки, а среди облаков выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

В целом облачность будет небольшой и переменной. Ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура ночью составит 0..+5 градусов, на побережье до +8. Днем на солнце потеплеет до +9..+13 градусов.

В Риге в пятницу ожидается кратковременный дождь, ночью возможны сильные осадки. Ветер слабый. Температура ночью опустится до +5 градусов, днем на солнце поднимется до +12.

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