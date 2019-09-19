Пятница обещает быть дождливой

И в пятницу во многих районах Латвии ожидаются кратковременные осадки, а среди облаков выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В целом облачность будет небольшой и переменной. Ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура ночью составит 0..+5 градусов, на побережье до +8. Днем на солнце потеплеет до +9..+13 градусов.
В Риге в пятницу ожидается кратковременный дождь, ночью возможны сильные осадки. Ветер слабый. Температура ночью опустится до +5 градусов, днем на солнце поднимется до +12.