Прогнозы изменились. К Латвии приближаются заморозки

Хотя прежние прогнозы обещали в последнюю неделю сентября теплую погоду, теперь синоптики склоняются к тому, что будет холодно.
В ночь на субботу, 21 сентября, в Латвию с запада придет теплый атмосферный фронт, и температура в центральных и западных районах поднимется до +14..+18 градусов, а на востоке будет дождливо и не более +10..+13, свидетельствует новейший прогноз "Global Forecast System".
В воскресенье западный ветер сменится северным, который принесет более прохладный и сухой воздух. Уже в ночь на понедельник температура на большей части территории Латвии опустится до +2..-3 градусов.
Максимальная температура днем не превысит +9..+14 градусов, и по крайней мере в первой половине недели существенных осадков не ожидается.
В прошлом году в эти дни было рекордно тепло - 21 сентября воздух прогрелся до +30 градусов, а первые заморозки были зарегистрированы в ночь с 4 на 5 октября.