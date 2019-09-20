Прогнозы изменились. К Латвии приближаются заморозки

В ночь на субботу, 21 сентября, в Латвию с запада придет теплый атмосферный фронт, и температура в центральных и западных районах поднимется до +14..+18 градусов, а на востоке будет дождливо и не более +10..+13, свидетельствует новейший прогноз "Global Forecast System".

В воскресенье западный ветер сменится северным, который принесет более прохладный и сухой воздух. Уже в ночь на понедельник температура на большей части территории Латвии опустится до +2..-3 градусов.

Максимальная температура днем не превысит +9..+14 градусов, и по крайней мере в первой половине недели существенных осадков не ожидается.