Синоптики обещают дождливую и промозглую субботу

В субботу, 21 сентября, в западной и центральной части Латвии воздух прогреется до +14..+17 градусов, в свою очередь в восточных районах страны столбик термометра не поднимется выше отметки в +10..+13 градусов, прогнозируют синоптики.
На востоке страны будет идти дождь, местами длительный, образуется дымка. Дождь ожидается и во многих местах в центральной части Латвии. В западных краях дождя не будет, ожидается солнечная погода.
Будет дуть умеренный западный ветер, на видземском побережье его скорость в порывах усилится до 15 метров в секунду.
В Риге будет преимущественно облачно, возможен небольшой дождь. Ветер будет умеренно дуть с запада, северо-запада и температура воздуха поднимется до +15 или +16 градусов.
На погодные условия влияет область низкого давления, которая находится на северо-востоке от Латвии. Атмосферное давление понизится до 758-762 миллиметров ртутного столба на уровне моря.