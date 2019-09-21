Синоптики обещают дождливую и промозглую субботу

На востоке страны будет идти дождь, местами длительный, образуется дымка. Дождь ожидается и во многих местах в центральной части Латвии. В западных краях дождя не будет, ожидается солнечная погода.

Будет дуть умеренный западный ветер, на видземском побережье его скорость в порывах усилится до 15 метров в секунду.

В Риге будет преимущественно облачно, возможен небольшой дождь. Ветер будет умеренно дуть с запада, северо-запада и температура воздуха поднимется до +15 или +16 градусов.