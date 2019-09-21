Латвию пересечет холодный атмосферный фронт

На большей части территории страны ожидается пасмурная погода, солнце временами выглянет только в окрестностях Лиепаи и на северо-востоке страны.

Температура воздуха в воскресенье составит +6..+14, на юго-западе Курземе до прихода холодного фронта - +18 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами ожидается дождь, во второй половине дня небо начнет проясняться. Порывы северо-западного, северного ветра ночью у моря составят до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью - до +13 градусов, в течение дня станет холоднее.