В воскресенье, 22 сентября, Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, во многих регионах пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
На большей части территории страны ожидается пасмурная погода, солнце временами выглянет только в окрестностях Лиепаи и на северо-востоке страны.
Температура воздуха в воскресенье составит +6..+14, на юго-западе Курземе до прихода холодного фронта - +18 градусов.
В Риге в ближайшие сутки временами ожидается дождь, во второй половине дня небо начнет проясняться. Порывы северо-западного, северного ветра ночью у моря составят до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью - до +13 градусов, в течение дня станет холоднее.
В понедельник, 23 сентября, утром в большинстве регионов Латвии ожидаются небольшие заморозки.