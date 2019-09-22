В воскресенье местами день будет холоднее прошедшей ночи

В воскресенье холодный атмосферный фронт повлияет на Ригу и районы вокруг столицы, а также в Курземе у Рижского залива и на юго-востоке страны день ожидается прохладнее прошедшей ночи, на этих территориях ожидается и больше осадков, прогнозируют синоптики.
В свою очередь в Лиепае и других местах на юго-западе Курземе солнце прогреет воздух до +16..+19 градусов. В других частях страны температура воздуха составит +6..+12 градусов.
Во второй половине дня с северо-запада страны небо начнет проясняться. При слабом и умеренном северном, северо-восточном ветре температура воздуха опустится до +10 градусов.