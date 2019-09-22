В воскресенье местами день будет холоднее прошедшей ночи

В воскресенье холодный атмосферный фронт повлияет на Ригу и районы вокруг столицы, а также в Курземе у Рижского залива и на юго-востоке страны день ожидается прохладнее прошедшей ночи, на этих территориях ожидается и больше осадков, прогнозируют синоптики.