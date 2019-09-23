Пн, 23.09.2019
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Стало известно, когда в Латвии снова потеплеет

Солнечный сентябрьский день на "Маскачке"

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Под влиянием антициклона на этой неделе в Латвии ожидается преимущественно сухая и прохладная погода, тем не менее температура воздуха постепенно будет повышаться, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

В течение недели ожидается переменная облачность. Во вторник местами пройдут осадки, на Видземском побережье локально возможны сильные ливни. К выходным дням с уходом антициклона вновь повсеместно возможны дожди.

В понедельник утром почти на всей территории Латвии температура воздуха опустилась до -1..-3 градусов.

Последующие ночи будут немного теплее, повысится и дневная температура. По прогнозам Global Forecast System, к пятнице потеплеет до +13..+18 градусов.

Галерея: Солнечный день на "Маскачке"

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