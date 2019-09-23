Пн, 23.09.2019
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В Латвии завершился период пожароопасности в лесах

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Государственная служба леса (VMD) с 19 сентября объявила об окончании периода пожароопасности в лесах с учетом метеопрогнозов о наступлении более холодной и дождливой погоды, свидетельствует информация на сайте VMD. 

С начала года до 19 сентября VMD зарегистрировала 1074 лесных пожара с общей затронутой огнем площадью 820,7 га, в том числе 225,1 га молодых посадок. 

Больше всего пожаров - 450 - зарегистрировано на территории Рижского регионального лесничества. В этих пожарах общая затронутая огнем площадь составила почти 312 га. 

Самый крупный лесной пожар в этом сезоне произошел на болоте и в лесу в Олайнском крае. Его площадь составила 60,1 га.  

В этом сезоне, в отличие от предыдущего, не было пожаров площадью более 60 га. В прошлом году крупнейшие пожары произошли в Валдгалской волости - 1353 га, на Адажском полигоне - 777 га, в Раматской волости - 240 га.

Период пожароопасности в лесах Латвии был объявлен 19 апреля.  

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