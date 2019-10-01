Синоптики пообещали после дождливой ночи довольно солнечную среду

В ночь на среду на большей части страны - главным образом в юго-восточной стороне, ожидаются дожди, сообщает агентство LETA.
Местами в Латгале осадки ожидаются и днем; ближе к вечеру в среду Селию и Латгале достигнет новая зона осадков.
В целом же по стране день будет относительно солнечным. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, с порывами до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится до +4..+10 градусов, днем воздух прогреется до +12..+15 градусов.
В Риге ночью будет облачно, с утра прояснится, но в течение дня облачность вновь увеличится. Значительных осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, температура воздуха составит от +8 градусов ночью до +14 градусов днем.