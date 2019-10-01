Синоптики пообещали после дождливой ночи довольно солнечную среду

Местами в Латгале осадки ожидаются и днем; ближе к вечеру в среду Селию и Латгале достигнет новая зона осадков.

В целом же по стране день будет относительно солнечным. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, с порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +4..+10 градусов, днем воздух прогреется до +12..+15 градусов.