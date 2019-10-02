Скоро в Латвию поступят арктические массы; ожидается снег

В ближайшие дни в Скандинавии установится антициклон, вдоль края которого в страны Балтии будет поступать холодный воздух с севера, и прогнозируются даже рекорды холода.

В четверг и пятницу еще сохранится влияние циклона, во многих регионах пройдут дожди. В субботу и воскресенье, помимо дождей, возможны также снег и град.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, температура воздуха ночью в субботу и воскресенье понизится до +1..+4 градусов, немного теплее будет в некоторых местах на побережье, а так же местами ожидается туман и мороз. Днём воздух прогреется до +5..+9 градусов.

Температура воздуха, соответствующая поздней осени, сохранится и в начале следующей недели. Ожидается, что после неё придёт более тёплый воздух из центральной и южной Европы.