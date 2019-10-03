В пятницу также ожидаются кратковременные дожди

В пятницу погоду в Латвии все еще будет определять область низкого давления, поэтому во многих районах ожидается дождь, а в конце недели усилится влияние антициклона из Скандинавии, прогнозируют синоптики.
Больше всего осадков будет на севере Курземе и в Юрмале, в Селии и Латгале. Локально возможны ливни с градом. Во всех регионах страны будет облачно.
Ночью температура опустится до 0..+7 градусов, днем будет +7..+11.
В Риге временами возможен дождь. Температура ночью составит около +5 градусов, в пригородах до +2, днем будет не теплее +9.
В дальнейшем почти по всей стране ночами ожидается минусовая температура, осадков будет меньше, местами пройдет снег.