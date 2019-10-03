Чт, 3.10.2019
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В пятницу также ожидаются кратковременные дожди

Скамейка после дождя. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В пятницу погоду в Латвии все еще будет определять область низкого давления, поэтому во многих районах ожидается дождь, а в конце недели усилится влияние антициклона из Скандинавии, прогнозируют синоптики. 

Больше всего осадков будет на севере Курземе и в Юрмале, в Селии и Латгале. Локально возможны ливни с градом. Во всех регионах страны будет облачно. 

Ночью температура опустится до 0..+7 градусов, днем будет +7..+11.

В Риге временами возможен дождь. Температура ночью составит около +5 градусов, в пригородах до +2, днем будет не теплее +9.

В дальнейшем почти по всей стране ночами ожидается минусовая температура, осадков будет меньше, местами пройдет снег. 

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