Грядущие заморозки вызовут стремительный листопад

В субботу утром во многих местах по всей Латвии, а в ночь на воскресенье и понедельник уже практически на всей территории страны ожидаются заморозки, которые местами могут достигнуть -4..-6 градусов, побив рекорды холода.

Во многих местах ожидается туман и изморозь. Днем воздух прогреется до +4..+9 градусов.

На выходных будет переменная облачность, местами возможен кратковременный снег и дождь. Больше всего осадки затронут Юрмалу, а также Энгурский, Тукумский и Мерсрагский край.

По ночам и с утра может образовываться гололед - преимущественно на мостах и на дорогах вблизи водоемов, а также в тех местах, где прошли дожди.

В течение следующей недели температура воздуха постепенно повысится, осадков станет больше, однако в начале недели местами еще возможен снег.