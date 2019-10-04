На выходных сможем сыграть в снежки?

Первый снег в октябре в Латвии - обычное природное явление - иногда толщина снежного покрова достигала 20-30 см.

В Латвию с севера идут холодные воздушные массы и уже в ближайшую ночь на субботу местами приморозит. В прибрежных районах - в Курземе температура воздуха сохранится выше, в Латгале также морозов пока можно не ждать, но в Видземе температура воздуха опустится до -1 градуса, рассказала синоптики.

Кроме того, в ночь на воскресенье и в начале следующей недели на большей части территории Латвии ожидается мороз до -5 градусов.

В прибрежных районах мороз не будет столь сильным и столбик термометра опустится лишь до -1 градуса. Осадков по ночам в конце недели не ожидается.

В субботу и воскресенье днем местами возможны осадки - более интенсивные на побережье, менее интенсивные в центральном и восточном районах. Принимая во внимание, что воздух будет холодным, в субботу и воскресенье возможны мокрый снег и снег, рассказала Лаура Круминя. Местами создастся тонкий снежный покров, который быстро растает. Температура воздуха на выходных будет держаться в пределах +4..+9 градусов.

Первые снежинки появятся местами утром в субботу и в первой половине дня в воскресенье.

В начале недели - в понедельник и вторник - возможен мокрый снег, но в середине недели в Латвию с запада придут теплые воздушные массы. По всей стране пройдут дожди, но погода сохранится относительно теплой - от +10 до +13 градусов. В середине недели мороза не ожидается и по ночам.

Снежные рекорды

В октябре первый снег в Латвии выпадает часто, но первый снег в сентябре - редкое природное явление, рассказала Лаура Круминя. Преимущественно первый снег выпадает как мокрый снег вместе с дождем или снежными градинами, который быстро тает и снежного покрова не создает.

Раньше всего первый снег был зарегистрирован в Айнажи 19 сентября 1969 года.

В свою очередь самый ранний снежный покров наблюдался 23 сентября 1973 года в Резекне, где выпало до трех сантиметров снега. 26 сентября 1986 года небольшой снег наблюдался местами по Латвии, в том числе и в Риге, шел снег в Латвии и на следующий день, 29 числа. Значительный снежный покров 28 сентября 1966 года образовался в Алуксне - его толщина достигала 5 см.

Из последних лет стоит упомянуть 26 сентября 2013 года, когда в Гришканы наблюдались снежные градины, и 30 сентября 2013 года, когда на Лиелпечской наблюдательной станции выпал мокрый снег. 25 сентября 2018 года в Вентспилсе были зарегистрированы снежные градины, а в Елгаве - снег.

Хотя бы один раз в сентябре первый снег был зарегистрирован почти на всех наблюдательных станциях кроме Лиепаи и Мерсрагса, где самый ранний первый снег был зарегистрирован в начале октября.

В первой половине октября уже по всех регионах Латвии можно наблюдать создание первого снежного покрова. В октябре он обычно кратковременный - от отдельных дней до пары недель, однако его толщина в отдельные дни может достигать 20, 30 и даже более сантиметров. Очень сильные снегопады местами в Видземе были 25 и 27 октября 2012 года, когда толщина снежного покрова в Цесисе достигла 35 сантиметров.

27 октября 2003 года Ригу покрывал снег толщиной 39 сантиметров, который выпал в течение суток.