На острове Сааремаа выпал первый снег

Несмотря на то, что на Сааремаа этот снег был первый, в Эстонии этой осенью он уже наблюдался. На наблюдательной станции в городе Йыхви 24 сентября с 2 до 3 часов ночи наблюдался снег. Это означает, что побит рекорд первого снега в Эстонии, так как прошлый рекорд был установлен в 2013 году, когда снег впервые шел 4 октября.