На острове Сааремаа выпал первый снег

На эстонском острове Сааремаа в четверг, 3 октября, выпал первый снег.
Толщина снежного покрова составила от пяти до десяти сантиметров.
Снег выпал примерно в десяти километрах от главного города острова Курессааре. В других частях острова в четверг была преимущественно солнечная погода.
Несмотря на то, что на Сааремаа этот снег был первый, в Эстонии этой осенью он уже наблюдался. На наблюдательной станции в городе Йыхви 24 сентября с 2 до 3 часов ночи наблюдался снег. Это означает, что побит рекорд первого снега в Эстонии, так как прошлый рекорд был установлен в 2013 году, когда снег впервые шел 4 октября.