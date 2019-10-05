В Латвию пришли морозы: похолодало до -4 градусов

В других районах стороны столбик термометра опустился до -2..+3 градусов.

Так, в субботу утром на метеостанции в Стенде столбик термометра опустился до -3,7 градуса, побив рекорд холода для 5 октября, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Также рекорд побит в Лиепае, где температура воздуха сегодня опустилась до -0,5 градуса.

Тем не менее общенациональный температурный рекорд для 5 октября не превзойден - в 2002 году в этот день в Видземе был мороз -6,3 градуса.

По прогнозам синоптиков, ночи на воскресенье и понедельник будут еще холоднее, а затем под влиянием циклонов ожидается потепление и осадки.