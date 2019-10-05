Сб, 5.10.2019
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В ночь на воскресенье похолодает еще больше

Мороз. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В ночь на воскресенье температура воздуха в Латвии понизится до +2..-5 градусов, прогнозируют синоптики.

Местами образуется туман и иней, на отдельных участках дорог и на мостах возможно обледенение.

В воскресенье днем ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег и дождь. Температура воздуха составит +3..+8 градусов.

В столице в ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха ночью составит около нуля, в восточных пригородах - до -5 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +6,+7 градусов.

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