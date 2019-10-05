В ночь на воскресенье похолодает еще больше

Местами образуется туман и иней, на отдельных участках дорог и на мостах возможно обледенение.

В воскресенье днем ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег и дождь. Температура воздуха составит +3..+8 градусов.

В столице в ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха ночью составит около нуля, в восточных пригородах - до -5 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +6,+7 градусов.