Вс, 6.10.2019
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Синоптики: воскресенье будет солнечными и по-осеннему холодным

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash/Rodion Kurtsaev

В воскресенье, 6 октября, в Латвии из-за облаков выглянет солнце, во многих местах ожидаются небольшие осадки - снег и град, а также дождь, прогнозируют синоптики. 

Более серьезные осадки, в том числе град, по-прежнему ожидаются в местах по направлению на юг от Рижского залива, особенно в стороне Юрмалы и Тукумса. 

Будет дуть медленный ветер, максимальная температура воздуха составит +3..+8 градусов. 

В Риге возможны кратковременные осадки, воздух прогреется до +6 градусов. 

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление составляет 764-766 милиметров ртутного столба на уровне моря. 

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