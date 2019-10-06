Синоптики: воскресенье будет солнечными и по-осеннему холодным

В воскресенье, 6 октября, в Латвии из-за облаков выглянет солнце, во многих местах ожидаются небольшие осадки - снег и град, а также дождь, прогнозируют синоптики.
Более серьезные осадки, в том числе град, по-прежнему ожидаются в местах по направлению на юг от Рижского залива, особенно в стороне Юрмалы и Тукумса.
Будет дуть медленный ветер, максимальная температура воздуха составит +3..+8 градусов.
В Риге возможны кратковременные осадки, воздух прогреется до +6 градусов.
Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление составляет 764-766 милиметров ртутного столба на уровне моря.