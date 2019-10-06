В Мадоне побит рекорд холода, а в других местах Латвии выпал снег

В Зосены столбики термометров показывали утром -5,1 градуса.

Ниже нуля температура воздуха опустилась на большей части территории страны. Теплее всего ночь была на Колке, где температура воздуха составляла +5,+6 градусов.

Самая низкая температура воздуха в Латвии в этот день была зарегистрирована в 1951 году - минус 8 градусов.

В прошлом году 6 октября было до +18 градусов тепла, а в 2000 году температура воздуха в этот день составила +23 градуса.

В воскресенье ночью и утром местами в Курземе, Земгале, в Юрмале и окрестностях города тучи с Рижского залива принесли дождь, град и снег.

Varbūt kāds sniega specs pateiks, kurā gadā šis sniegs uzsniga 05.10. ???? pic.twitter.com/qrizbEAMmz — Improvizātors (@improvizators) October 5, 2019

Пляж в Майори утром был в снегу.

Majoru pludmale šorīt bija balta (pievienots attēls; tiešraides video redzams https://t.co/aNdZGzd2v2) pic.twitter.com/MgsvU3Kih0 — Jānis Trallis (@meteozinas) October 6, 2019