Дождь, снег и гроза: синоптики рассказали о погоде на понедельник

В понедельник, 7 октября, в Латвии сохранится прохладная погода, местами, в основном на побережье, ожидаются сильные осадки в виде дождя, снега и града. Также не исключена гроза, прогнозируют синоптики.
Небольшие дожди или снег могут пройти во многих регионах. Ночью и в первой половине дня возможны также туман и обледенение отдельных участков дорог. Днем между облаками будет проглядывать солнце.
Температура воздуха ночью и утром составит +2..-5 градусов, немного теплее будет местами на побережье. Днем температура повысится до +3..+8 градусов.
В Риге временами ожидаются осадки, в том числе сильные. Температура днем составит до +3..+8 градусов.