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Дождь, снег и гроза: синоптики рассказали о погоде на понедельник

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В понедельник, 7 октября, в Латвии сохранится прохладная погода, местами, в основном на побережье, ожидаются сильные осадки в виде дождя, снега и града. Также не исключена гроза, прогнозируют синоптики.

Небольшие дожди или снег могут пройти во многих регионах. Ночью и в первой половине дня возможны также туман и обледенение отдельных участков дорог. Днем между облаками будет проглядывать солнце.

Температура воздуха ночью и утром составит +2..-5 градусов, немного теплее будет местами на побережье. Днем температура повысится до +3..+8 градусов.

В Риге временами ожидаются осадки, в том числе сильные. Температура днем составит до +3..+8 градусов.

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