В понедельник местами ожидаются сильные осадки

В понедельник в Латвии местами выглянет солнце, местами ожидаются небольшие осадки, но в Курземе и на побережье Рижского залива - сильные осадки, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха повысится до +3..+7 градусов, местами на курземском побережье - до +9 градусов.
В Риге возможны осадки, дует слабый ветер и воздух прогреется до +6 или +7 градусов.
Утром вы понедельник в Латвии наблюдается облачная погода, местами идут дождь и снег, возможен и град. В Курземе местами осадки очень сильные.