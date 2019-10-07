Пн, 7.10.2019
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В понедельник местами ожидаются сильные осадки

Женщина с зонтом. Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В понедельник в Латвии местами выглянет солнце, местами ожидаются небольшие осадки, но в Курземе и на побережье Рижского залива - сильные осадки, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха повысится до +3..+7 градусов, местами на курземском побережье - до +9 градусов.

В Риге возможны осадки, дует слабый ветер и воздух прогреется до +6 или +7 градусов.

Утром вы понедельник в Латвии наблюдается облачная погода, местами идут дождь и снег, возможен и град. В Курземе местами осадки очень сильные.

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