В середине недели вновь потеплеет

В начале недели еще возможен мокрый снег, но уже в среду днем на юго-западе страны и в центральных районах температура воздуха поднимется до +13..+14 градусов.

Во второй половине недели температура воздуха по ночам не будет ниже +5 градусов, а в течение дня воздух прогреется до +9..+14 градусов. Есть возможность, что в конце этой недели или начале следующей столбик термометра местами поднимется выше +15 градусов.

Каждый день хотя бы местами будут идти дожди. Самые сильные ливни и ветер возможны в конце недели.