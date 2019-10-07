Пн, 7.10.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

В середине недели вновь потеплеет

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду Латвию с юго-запада достигнут теплые воздушные массы, и под влиянием циклона на этой неделе часто ожидаются дожди, сообщает агентство LETA.

В начале недели еще возможен мокрый снег, но уже в среду днем на юго-западе страны и в центральных районах температура воздуха поднимется до +13..+14 градусов.

Во второй половине недели температура воздуха по ночам не будет  ниже +5 градусов, а в течение дня воздух прогреется до +9..+14 градусов. Есть возможность, что в конце этой недели или начале следующей столбик термометра местами поднимется выше +15 градусов.

Каждый день хотя бы местами будут идти дожди. Самые сильные ливни и ветер возможны в конце недели.

Согласно долгосрочным прогнозам, вторая половина осени и зима ожидаются теплее и влажнее нормы.

Читать также

НАВЕРХ