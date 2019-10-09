В среду станет ещё прохладнее

В среду, 9 октября, жара с юго-запада Курземе будет распространяться по большей части Латвии, не дойдя до северо-восточных районов страны, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха достигнет до +10..+14 градусов, а в некоторых частях Видземе и Латгале до +6..+9 градусов.
Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается даже сильный. Солнце будет светить в основном в Курземе и Земгале. В некоторых местах ожидается туман.
В Видземе будет дуть медленный ветер, в других местах будет преобладать от медленного до умеренного западный и юго-западный ветер.
В Риге возможен небольшой кратковременный дождик, после обеда ожидается появление солнца, а воздух прогреется до +13 градусов. Медленный юго-восточный ветер сменится западным, юго-западным ветром.