В среду станет ещё прохладнее

Температура воздуха достигнет до +10..+14 градусов, а в некоторых частях Видземе и Латгале до +6..+9 градусов.

Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается даже сильный. Солнце будет светить в основном в Курземе и Земгале. В некоторых местах ожидается туман.

В Видземе будет дуть медленный ветер, в других местах будет преобладать от медленного до умеренного западный и юго-западный ветер.