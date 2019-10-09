Ср, 9.10.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Прогноз погоды на неделю: станет теплее?

ФОТО: AP/Scanpix

В пятницу и субботу в Латвии усилится влияние циклонов, а в начале будущей недели температура воздуха поднимется выше +15 градусов, свидетельствует прогноз Global Forecast System. 

Самый сильный дождь и ветер возможны в пятницу вечером и в субботу. Скорость ветра порывами будет превышать 15 метров в секунду. 

В начале следующей недели в Латвию, вероятно, придет более теплый воздух из центральной и южной части Европы.

На юге страны температура приблизится к отметке +20 градусов, а осадков станет меньше. 

Галерея: Золотая осень

Читать также

НАВЕРХ