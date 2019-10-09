Прогноз погоды на неделю: станет теплее?

В пятницу и субботу в Латвии усилится влияние циклонов, а в начале будущей недели температура воздуха поднимется выше +15 градусов, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
Самый сильный дождь и ветер возможны в пятницу вечером и в субботу. Скорость ветра порывами будет превышать 15 метров в секунду.
В начале следующей недели в Латвию, вероятно, придет более теплый воздух из центральной и южной части Европы.
На юге страны температура приблизится к отметке +20 градусов, а осадков станет меньше.
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