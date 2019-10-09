Прогноз погоды на неделю: станет теплее?

Самый сильный дождь и ветер возможны в пятницу вечером и в субботу. Скорость ветра порывами будет превышать 15 метров в секунду.

В начале следующей недели в Латвию, вероятно, придет более теплый воздух из центральной и южной части Европы.

На юге страны температура приблизится к отметке +20 градусов, а осадков станет меньше.