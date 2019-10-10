Чт, 10.10.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

В четверг по всей Латвии пройдут дожди

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

В четверг, 10 октября, в течение дня во многих местах Латвии ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики. 

Небо лишь слегка прояснится. Будет дуть медленный ветер. Температура воздуха составит +9..+13 градусов.

В Риге будет преимущественно облачно, ожидается кратковременный дождь, будет дуть медленный ветер и воздух прогреется до +12 или +13 градусов. 

Погодные условия определяет область низкого давления. Атмосферное давление составляет 751-753 миллиметра ртутного столба на уровне моря. 

Читать также

НАВЕРХ