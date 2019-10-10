В четверг по всей Латвии пройдут дожди

Небо лишь слегка прояснится. Будет дуть медленный ветер. Температура воздуха составит +9..+13 градусов.

В Риге будет преимущественно облачно, ожидается кратковременный дождь, будет дуть медленный ветер и воздух прогреется до +12 или +13 градусов.