В четверг по всей Латвии пройдут дожди

В четверг, 10 октября, в течение дня во многих местах Латвии ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Небо лишь слегка прояснится. Будет дуть медленный ветер. Температура воздуха составит +9..+13 градусов.
В Риге будет преимущественно облачно, ожидается кратковременный дождь, будет дуть медленный ветер и воздух прогреется до +12 или +13 градусов.
Погодные условия определяет область низкого давления. Атмосферное давление составляет 751-753 миллиметра ртутного столба на уровне моря.