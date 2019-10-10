В пятницу дожди пройдут по всей стране

В пятницу во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, а во второй половине дня всю страну пересечет зона осадков.
Температура воздуха ночью и утром составит +6..+11 градусов, днем +9..+13 градусов.
В Риге в пятницу временам ожидается дождь, ветер умеренный с юга, юго-запада. Ночью похолодает до +8 градусов, днем потеплеет до +13.
Синоптики предупреждают, что значительное усиление ветра ожидается в субботу, когда его скорость в порывах на большей части территории страны составит 19-24 м/с.