Чт, 10.10.2019
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В пятницу дожди пройдут по всей стране

ФОТО: AP/Scanpix

В пятницу во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, а во второй половине дня всю страну пересечет зона осадков. 

Температура воздуха ночью и утром составит +6..+11 градусов, днем +9..+13 градусов. 

В Риге в пятницу временам ожидается дождь,  ветер умеренный с юга, юго-запада. Ночью похолодает до +8 градусов, днем потеплеет до +13.

Синоптики предупреждают, что значительное усиление ветра ожидается в субботу, когда его скорость в порывах на большей части территории страны составит 19-24 м/с. 

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