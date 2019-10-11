Пятница будет пасмурной и ветреной

Ожидается, что будет облачно, а температура воздуха не подымется выше +9..+13 градусов.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, его порывы будут достигать 8-13 метров в секунду. После обеда на западном побережье Курземе и вечером на северном побережье Видземе ветер усилится до 14-19 метров в секунду.