Пятница будет пасмурной и ветреной

В Пятницу, 11 октября, в Латвии будет более ветрено, чем в предыдущие дни, во многих местах ожидается кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Ожидается, что будет облачно, а температура воздуха не подымется выше +9..+13 градусов.
Будет дуть умеренный юго-западный ветер, его порывы будут достигать 8-13 метров в секунду. После обеда на западном побережье Курземе и вечером на северном побережье Видземе ветер усилится до 14-19 метров в секунду.
В Риге увеличится облачность, местами ожидается дождь, будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер, а температура воздуха достигнет +13 градусов.