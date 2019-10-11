Пт, 11.10.2019
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Пятница будет пасмурной и ветреной

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

В Пятницу, 11 октября, в Латвии будет более ветрено, чем в предыдущие дни, во многих местах ожидается кратковременный дождь, прогнозируют синоптики. 

Ожидается, что будет облачно, а температура воздуха не подымется выше +9..+13 градусов. 

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, его порывы будут достигать 8-13 метров в секунду. После обеда на западном побережье Курземе и вечером на северном побережье Видземе ветер усилится до 14-19 метров в секунду. 

В Риге увеличится облачность, местами ожидается дождь, будет дуть умеренный южный и  юго-западный ветер, а температура воздуха достигнет +13 градусов. 

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