Дожди и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

В субботу над севером Латвии пройдет циклон, который вызовет усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Также ожидаются интенсивные осадки. До второй половины дня субботы количество осадков достигнет 10-30 миллиметров. Начиная с северо-запада страны, в субботу уменьшится облачность и выглянет солнце. Температура воздуха ночью и днем повысится до +11..+15 градусов.

В воскресенье дожди будут небольшими, ветер умеренным. Температура во второй половине дня повысится до +11..+14 градусов.