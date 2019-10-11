Пт, 11.10.2019
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Дожди и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Собаки. Иллюстративное фото

ФОТО: https://pixabay.com/photos/welsh-corgi-pembroke-corgi-dog-4237630/

В ближайшие пять дней в Латвии под влиянием циклонов погода будет переменчивой, с сильными ветрами, дождями и колебаниями температуры воздуха, а затем антициклон может принести более сухую погоду, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков. 

В субботу над севером Латвии пройдет циклон, который вызовет усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Также ожидаются интенсивные осадки. До второй половины дня субботы количество осадков достигнет 10-30 миллиметров. Начиная с северо-запада страны, в субботу уменьшится облачность и выглянет солнце. Температура воздуха ночью и днем повысится до +11..+15 градусов. 

В воскресенье дожди будут небольшими, ветер умеренным. Температура во второй половине дня повысится до +11..+14 градусов.

В понедельник при порывистом юго-западном ветре может быть теплее +15 градусов, но уже во вторник похолодает. Есть вероятность, что во второй половине недели осадки прекратятся. 

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